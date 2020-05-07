الأمم المتحدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسحذرت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة تشيتوسي نوجوتشي، من أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثير مدمر في حال انتشاره في قطاع غزة.وأوضحت نوجوتشي، في تصريح لها عبر تقنية الفيديو، أن وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقوم بجهود حثيثة لمساعدة المواطنين في قطاع غزة، والقيام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا والاستعداد لأسوأ الاحتمالات.وأبانت أنهم في البرنامج محظوظين حيث لم يسجل في غزة، الا 15 حالة مؤكدة حتى الآن، مشيرة إلى تمكن البرنامج من التعامل مع تلك الحالات حتى الآن وانها موجودة في مراكز الحجر الصحي.وأفادت نوجوتشي، أن البرنامج لم يقم بتخفيض برامجه وأنشطته، بشكل كبير خلال أزمة كوفيد-19، بل قام بالتوسع في مجالات معينة، وإعادة برمجة أنشطة آخرى للتأقلم مع الأزمة.// انتهى //18:26ت م0154