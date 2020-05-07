عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة اليوم استئناف نشاط بورصة عمّان للأوراق المالية ابتداء من الأحد القادم ، وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية.ودعا في إيجاز صحفي المواطنين الأردنيين للالتزام بالتعليمات الحكومية، معلناً عن إرجاء العمل بإلغاء قرار الفردي والزوجي للمركبات لأشعار آخر في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء، مؤكدا أن القرار يشمل جميع أرجاء المملكة بالنسبة لوسائل النقل العام.ولفت النظر إلى أن الحكومة الأردنية قررت إرجاء العمل بالقرار للتخفيف من الخروج دون الضرورة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.// انتهى //19:35ت م0169