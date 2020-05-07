عام / الأردن تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 484 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن جميع الإصابات سُجلت في محافظة المفرق شمالي البلاد وتعود لأحد أقربائهم المصاب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 386 حالة.
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19:43ت م
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