عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 484 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن جميع الإصابات سُجلت في محافظة المفرق شمالي البلاد وتعود لأحد أقربائهم المصاب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 386 حالة.// انتهى //19:43ت م0172