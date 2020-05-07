الرباط 14 رمضان 1441 ه موافق 7 مايو2020 م واسأعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 5548 حالة بعد تسجيل 140 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ حوالي أسبوعين.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2199 بعد تعافي 162 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن نسبة الفتك انخفضت إلى 3،3 % مع تقلص نسبة الحالات الحرجة.وأضافت الوزارة أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.// انتهى //19:44ت م0173