السيح 14 رمضان 1441هـ الموافق 07 مايو 2020م واستنطلق بعد غداً السبت ، المسابقة السنوية لحفظ وتجويد القرآن الكريم عن بعد ، التي ينظمها نادي الشعلة بمدينة السيح ، على جائزة محمد بن عبدالله البكيري -رحمه الله- .وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بكتاب الله ، والعناية بحفظه وتجويده ، وتشجيع الشباب على الإقبال على كتاب الله حفاظاً وتدبراً.وتتكون المسابقة التي تستمر ثلاثة أيام ، من أربعة فروع ، الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا ، والثاني : حفظ النصف الأخير من القرآن الكريم ، والثالث : حفظ عشرة أجزاء ، والفرع الرابع : حفظ الثلاث أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم وهو مخصص لطلاب المرحلة الإبتدائية.// انتهى //19:54ت م0177