المدينة المنورة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسثمّن طلاب المنح الدراسية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سبل الرعاية والاهتمام والخِدْمات الصحية والتعليمية والغذائية التي هيئت لهم في الجامعة للحفاظ على سلامتهم وعدم تأثرهم بجائحة كورونا .ويدرس في كليات ومعاهد الجامعة أكثر من 15 ألف طالب ينتمون لأكثر من 190 دولة وإقليما يتلقون تعليمهم في مختلف المعارف والعلوم والتخصصات تحت إشراف كادر مؤهل من أعضاء هيئة التدريس وبشكل مجاني .وأعرب طلاب المنح في حديثهم ل "واس" من سكنهم داخل الجامعة عن شكرهم وامتنانهم لما حظوا به من رعاية خلال فترة دراستهم في الجامعة الإسلامية، وتقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام والخدمات متواصلة لهم، ومن تلك الخدمات مركز للطوارئ الذي يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، واستقبال البلاغات الطارئة، بالاضافة لمركز صحي مجهز بأحدث التقنيات، وتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم المتواصل في جميع المرافق وسكن الطلاب لحمايتهم ورعايته والمحافظة على سلامتهم، بالإضافة إلى توزيع الوجبات الغذائية اليومية لهم، إلى جانب المستلزمات الاخرى داخل الوحدات السكنية، ومتابعة الاحتياطات المتعلقة بتجنب التجمعات الطلابية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التعقيم والتثقيف لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وشكر الطالب عبدالرحمن موسى من جمهورية مصر حكومة المملكة العربية السعودية على ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين، وطلاب العلم من مختلف دول العالم من خلال هذا الصرح التعليمي الشامخ ، بالاضافة إلى رعايتها واهتمامها بالجميع في هذه الأيام حيث وضعت صحة الانسان وسلامته في مقدمة أولوياتها ، ما جعلنا نشعر بأننا بين أهلنا وذوينا.من جانبه، ذكر الطالب في مرحلة البكالوريوس فيصل أحمد القادم من جمهورية باكستان بأن الخدمات الموفرة لهم تفوق الوصف ومن تلك المكافأة المخصصة لهم ، وأضاف بأنني لم أشعر بالغربة بل أشعر بأنني وسط عائلتي.وقال محمد أمين إبراهيم من إثيوبيا الطالب في مرحلة البكالوريوس بكلية الشريعة: إنه يقضي يومه بشكل جيد ويتابع الدروس والدورات التدريبية عن بعد ، وسط مجموعة من الخدمات التي وفرت له في هذه الفترة.من جهته ذكر عبدالرحمن وعبدالنصير من الجنسية الإندونيسية بأنهم يقومون بقضاء يومهم من خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجة والمشي من خلال المرافق التي وفرتها لهم الجامعة داخل السكن الجامعي .وأضاف الطالب عبدالجبار سمان خان ، من باكستان أنه من خلال المركز الصحي الذي يقدم خدمات عدة تشمل متابعة عبر الزيارات المخصصة لهم في الوحدات السكنية وتقديم العلاج والرعاية على مدار الـ24 .كما أشاد الطالب عمر سراج من نيجريا بالخدمات التي تقدمها المملكة لهم ، وذكر بأنه كان يحضر المحاضرات التعليمية عن بعد بالإضافة لتواصله مع عائلته بالصوت والصورة وذلك من خلال استفادته من خدمات الإنترنت المقدمة من الجامعة والتي سهلت عليهم هذا التواصل .// انتهى //21:23ت م0191