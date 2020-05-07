عرعر14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأطلق مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر مبادرة "العيادات الاستشارية الافتراضية" في إطار جهوده الحثيثة المواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد .وأوضحت إدارة المستشفى أن المبادرة تتيح لعموم المرضى بالمحافظة حجز الموعد عن طريق الواتساب (0146643161) ، وذلك بإرسال بيانات المريض ، الاسم الرباعي ورقم السجل المدني ورقم ملف المريض ، والعيادة التخصصية، حيث يتم التواصل من قبل العيادات الخارجية لتحديد موعد التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم، من خلال الاتصال الهاتفي أو الفيس تايم الذي يقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى ، فضلًا عن الإجابة على جميع استفساراتهم.وقد خصصت المبادرة العيادات الاستشارية التي شملت: الباطنية ، والجلدية والصدرية،وجراحة المخ والأعصاب ، من يوم الأحد إلى الخميس خلال أوقات الدوام الرسمي .// انتهى //21:24ت م0192