الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسيشارك نادي الفتح بمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 20"، الذي ينطلق بعد غدٍ ويستمر ستة أيام، بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "من 16 فريقاً" ومحترفي الرياضات الإلكترونية.ويمثل الفريق خلال الدوري الإلكتروني اللاعبان محمد ناجي أبو عايد، وعبدالعزيز الشهري حيث ستتاح مشاهدة منافسات الدوري في بث مباشر عبر منصة "Twitch” الإلكترونية .وأوقعت القرعة التي أجريت بالدوري نادي الفتح بالمجموعة الثالثة التي تضم أندية: (النصر، والوحدة ،و أبها )، فيما ضمت المجموعة الأولى فرق ( الاتحاد، الفيحاء ،و الرائد ، والعدالة) ، وفي المجموعة الثانية فرق ( الاتفاق، الهلال، والتعاون ، وضمك) ، وضمت المجموعة الرابعة فرق ( الأهلي،و الشباب ، والحزم ، والفيصلي ) .// انتهى //21:25ت م0193