عرعر 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستواصل جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب الحملة مجتمعية تحت شعار "الله يقويكم" لدعم ومساندة العاملين في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).وتستهدف الحملة مساعدة القطاعات الحكومية التي تعمل في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر طلاب وطالبات الأندية الطلابية بالجامعة وهي نادي الجوالة، والنادي الصحي، والنادي التطوعي، ونادي الإعلام، ونادي التصوير.من جانبة، تفقد اليوم عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور محمد الضلعان، جميع مداخل مدينة عرعر والذي يشارك طلاب النادي الصحي في أعمال "الفرز البصري" .// انتهى //21:26ت م0195