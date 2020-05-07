رفحاء 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسنفذت بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية جولات تفتيشية ورقابية،على منشآت غذائية مختلفة،للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة وعلى جميع المحال التجارية والغذائية، واستمراراً لجهود البلدية التفتيشية على الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //21:27ت م0196