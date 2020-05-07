الأمم المتحدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأعرب غوتيريش، في بيان نشره مكتبه اليوم، عن دعمه للحكومة العراقية الجديدة، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات تحقق تحسينات ملموسة في حياة الناس وتقوي المؤسسات الديمقراطية في العراق.وجدد غوتيريش، التأكيد على أهمية العمل لمصلحة جميع العراقيين وعلى الالتزام بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهما للتصدي لوباء COVID-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //21:36ت م0199