القطيف 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأودعت جمعية القطيف الخيرية اليوم، مبلغ 1.1 مليون ريال في حسابات 1045 أسرة، تمثل الدفعة الثانية من مستحقات شهر رمضان، ضمن مبادرة "لنكن معهم"، التي تستهدف دعم ومساعدة المحتاجين في المناطق الواقعة ضمن نطاق خدمات الجمعية.وأوضح رئيس الجمعية المهندس منير القطري، أن المساعدات المقدمة لكل أسرة تتراوح بين 800 إلى 1500 ريال، ، وذلك حسب عدد أفراد كل أسرة وملكية السكن.ونوه القطري إلى أنه سيتم معاودة الإيداع مرة أخرى للأسر التي تمت مساعدتها مُسبقًا ضمن الدفعة الأولى، وذلك لضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم، مقدماً شكره لجميع المحسنين الداعمين لمبادرات الجمعية على سخائهم ومساهماتهم النبيلة في مساندة إخوانهم المحتاجين ورفع العوز عنهم .// انتهى //22:01ت م0204