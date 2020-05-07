الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسيواصل مستشفى السليل تنفيذ مبادرة توصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة وذلك تحت شعار " دوائك يجيك ببيتك" حيث تهدف المبادرة إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفى والمراكز الصحية .وأوضحت إدارة مستشفى السليل أن المبادرة تكون من خلال إرسال رسالة عبر الواتس اب على الأرقام الخاصة بالمراكز الصحية يوضح فيها الاسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله.وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنعاً للتجمعات للوقاية من فيروس كورونا .// انتهى //22:02ت م0205