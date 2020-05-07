جيزان 14 رمضان ١٤٤١هـ الموافق 07 مايو ٢٠٢٠م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، عن بعد عبر الاتصال المرئي على تقرير مفصل عن سير العمل مشاريع شركة أرامكو السعودية والإجراءات الاحترازية والوقائي التي تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كورونا بين أوساط المقاولين العاملين في مشروعاتها بالمنطقة.واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الحكومية بأرامكو خالد بن خليفة الملحم والمسؤولين بالشركة عن سير عمل مشروعات الشركة بالمنطقة وخططها لمواجهة فيروس كورونا وفق توجيهات سموه بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لفيروس كورونا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة الجميع ، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).وشاهد سمو أمير منطقة جازان عرضاً مرئياً حول آخر المراحل المنجزة من مشروعات الشركة بمنطقة جازان ، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الشركة لمواجهة جائحة كورونا لمنع انتشارها بين أوساط المقاولين.وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه ، موجها ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.// انتهى //23:03ت م0225