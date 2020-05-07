واشنطن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسوافق صندوق النقد الدولي على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدا من أعضائه الـ 189بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وأنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبا آخر.وأبلغ المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الصحفيين أن المساعدات المقدمة بموجب مبادرات التمويل العاجل لن تكون بالشروط المعتادة، لكن الصندوق يعمل على التأكد من تحقق الشفافية وتحاشي الفساد إذ يطلب من الحكومات المتلقية الالتزام بالإبلاغ عن أوجه الإنفاق المرتبطة بالأزمة وإجراء تدقيق حسابي.//انتهى//23:03ت م0226