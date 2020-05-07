كيغالي 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الرواندية اليوم عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت في بيان لها اليوم أنه بهذه الإصابات يصل العدد الإجمالي إلى 268 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور فيروس كورونا في رواندا.وكان الرئيس الرواندي باول كاغامي قد أعلن في وقت سابق أن دول مجموعة شرق أفريقيا بحاجة لمواصلة جهودها لتعزيز التعاون وموائمة بعض السياسات في الأنشطة العابرة للحدود، مثل حركة نقل البضائع بالشاحنات، التي كانت سببًا في عودة ارتفاع إصابات كورونا بعد استقرارها.// انتهى //23:03ت م0227