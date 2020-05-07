جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستكثفت أمانة منطقة جازان أعمال التطهير والتعقيم بمدينة جيزان في شهر رمضان المبارك خلال ساعات منع التجول، مستهدفة الطرق والشوارع الرئيسة والأرصفة والأماكن العامة والسوق الداخلي ، ومختلف الأحياء ، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الجميع .وتباشر الفرق يوميا ً رش الشوارع بمواد التعقيم والتطهير أثناء فترة منع التجول ، فيما تنفذ المعدات والآليات حملة الرش والتعقيم في الشوارع العامة مروراً بالأحياء والمحال التجارية والميادين والمرافق العامة ضمن الإجراءات الاحترازية .// انتهى //23:04ت م0228