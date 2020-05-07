عنيزة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، جهود اللجنة الفرعية لحملة سموه "إفطارك في مكانك" بمحافظة عنيزة، من خلال توزيعها 76,584 ألف وجبة، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع بمحافظة عنيزة للمستفيدين من الأسر المتعففة بالمحافظة.وقال سموه : إن ما يبذله أبناء الوطن الأوفياء من جهود مباركة لخدمة المستفيدين في شهر رمضان المبارك يعكس العديد من الإيجابية التي يتميز بها أبناء هذه البلاد المباركة، من خلال استشعارهم للمسؤولية الاجتماعية عبر تعزيز وتنمية مثل هذه المبادرات التي تسهم ـ بإذن الله ـ في دعم المستفيدين وعدم توقف هذا العمل الخيري.وسأل سموه الله أن يتقبل من الجميع مايبذلونه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يبارك بالجهود، ويوفق الجميع لكل خير .تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية لمبادرة سمو أمير المنطقة بمحافظة عنيزة تحت رئاسة محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وبالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية قدمت على مدى 13 يوماً، أكثر من 76,584 وجبة للمستفيدين بمعدل 5500 وجبة يومياً، وبتكلفة تجاوزت 571,788 ريالا، وتهدف الحملة إلى استمرار تنفيذ مشاريع إفطار صائم في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة.// انتهى //23:04ت م0229