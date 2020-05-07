سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسعقد مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالجوف اجتماعهم المرئي لبحث الموضوعات التي تهم سير العمل في الجمعية والمنتسبين لها .وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن عقلاء العويضة: إن الاجتماع استعرض الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وفي مقدمتها العمل على وضع خطة لتحسين الموارد المالية للجمعية، لتتمكن من تنفيذ برامجها إضافة لما يردها من دعم مخصص من وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية .كما جرى استعراض مشاركة الجمعية ببعض الأنشطة والبرامج المجتمعية وإيجاد نافذة لها مع المجتمع والاستفادة من خبرات منتسبيها في يعود بالنفع على الوطن والمواطن .// انتهى //23:05ت م0230