أبوجا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .// انتهى //23:07ت م0232