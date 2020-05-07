نجران 14 رمضان 1441هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسنفذت جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء"، اليوم، برنامجاً تدريبياً عن بُعد، بعنوان "صناعة واتخاذ القرار"، عبر تطبيق برنامج زووم، ويتناول عدة محاور منها: الفرق بين صناعة القرار واتخاذه، ومصايد القرارات، ومواصفات القرار الفعّال، وخطوات اتخاذ القرار للأفراد.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية المجتمعية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز قدرات الآباء والمهتمين بالتربية في مجال الإسهام في رقي المجتمع وتطوير أفراده في حل المشكلات والتغلب على المعوقات، وإكسابهم كذلك مهارات علمية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي.//انتهى//23:18ت م0234