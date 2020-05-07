الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستحت رعاية معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة القصيم، برنامجاً رمضانياً بالتعاون مع جمعية الدعوة بالصفراء البرنامج الرمضاني اعتباراً من الجمعة 1441/9/15هـ وحتى يوم الجمعة 1441/9/22هـ ، يشارك فيه أصحاب الفضيلة الدعاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السويلم أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية في هذا الشهر الفضيل والتذكير بفضائله من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وسيكون بث جميع المحاضرات على قناة جمعية الدعوة والإرشاد بالصفراء في اليوتيوب في تمام الساعة 5.00 عصراً ، ويعاد البث على حساب الجمعية بتويتر.// انتهى //23:19ت م0236