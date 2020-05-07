جدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسشاركت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في مبادرة "نحن معكم" المتضمنة توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي القطاعات الأمنية والكوادر الصحية المشاركين في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد .وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة العميد الدكتور ابراهيم الغامدي أن تنفيذ المبادرة يأتي على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى محافظة جدة، تليها العاصمة المقدسة، ثم الطائف، وتهدف إلى تشجيع رجال الأمن والأطباء والممرضين، والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة .وأشار العميد الغامدي إلى أن المبادرة انطلقت عصر أمس بمحافظة جدة وشارك فيها الضباط وأفراد سجون منطقة مكة المكرمة بالمركبات الرسمية المحملة بوجبات الإفطار للقطاعات المشاركة من رجال الأمن في الميدان، وكذلك الكوادر الصحية في مستشفى الملك فهد بجدة، حيث جرى توزيع الوجبات عليهم، مثمناً جهود هذه القطاعات الأمنية والصحية بمنطقة مكة المكرمة القائمة على مكافحة فيروس كورونا، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويجزل لهم المثوبة والأجر ، وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة ،ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //23:20ت م0237