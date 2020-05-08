المدينة المنورة 14 رمضان 1441هـ الموافق 07 مايو 2020م واسنشرت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني إحصائية استخدام"البلاكبورد" باسم جامعة طيبة خلال شهر أبريل 2020م.وذكرت عمادة التعليم الإلكتروني أنه في مسار التعليم الإلكتروني بلغ إجمالي الجلسات 9860 ساعة و ١٨ دقيقة و ٢٩ ثانية لعدد 20854 جلسة منشأة و 6777 جلسات متزامنة، وفي مسار الأنشطة الفصلية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الأنشطة الفصلية 54982 طالباً وطالبةو توزعة هذه الأنشطة كالتالي: 70998 مناقشة و148242 واجباً و430997 اختباراً، فيما بلغ عدد المستخدمين للبلاكبورد 1048843 بنسبة 40,62 % طلاب و 59,38 % طالبات.// انتهى //00:03ت م0256