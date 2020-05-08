الأمم المتحدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأطلقت الأمم المتحدة، خطة استجابة إنسانية محدثة تهدف إلى جمع ما مقداره 6.7 مليار دولار للتصدي لانتشار كوفيد-19 .وتأتي الخطة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت اليوم، لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في أكثر من 60 بلدا ضعيفا.وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الخطة تسعى لتشمل تسعة بلدان إضافية من البلدان هي بنين وجيبوتي وليبيريا وموزامبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو وزيمبابوي، إضافة إلى برامج للتصدي لمشكلة ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي.// انتهى //00:15ت م0257