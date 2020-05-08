سياسي / الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن رغبته في إنجاز اتفاق للحد من التسلح مع روسيا والصين
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
واشنطن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من التسلح وغيرها من القضايا.
وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال - بحسب بيان للبيت الأبيض - رغبته في التوصل لاتفاق للحد من التسلح يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وأضاف البيان أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لمباحثات مستقبلية لتجنب سباق تسلح مكلف لجميع الأطراف.
//انتهى//
00:31ت م
0261