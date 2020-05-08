واشنطن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلاله مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من التسلح وغيرها من القضايا.وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال - بحسب بيان للبيت الأبيض - رغبته في التوصل لاتفاق للحد من التسلح يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين.وأضاف البيان أن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه لمباحثات مستقبلية لتجنب سباق تسلح مكلف لجميع الأطراف.//انتهى//00:31ت م0261