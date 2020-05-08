جدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسكثفت أمانة محافظة جدة إجراءاتها الاحترازية بسوق السمك المركزي بالمحافظة ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وتضمنت الإجراءات تركيب كاميرا حرارية على مدخل السوق لقياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتنفيذ غرفة لتعقيم رواد السوق والعاملين، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات وتوفير حواجز التباعد الاجتماعي.ويشهد السوق الذي تبلغ مساحته 30688م2 إقبالا ًمن المتسوقين خلال فترة السماح بالتجول وسط تنوع في الأصناف واستقرار في الأسعار لجميع المنتجات السمكية والبحرية بأنواعها المختلفة التي ترد إلى السوق بكميات تصل لنحو 2000 طن في الشهر من الأسماك المستوردة والمحلية.وأوضحت مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة عهود بنت معاضة الشمراني أن الأمانة أعدت خطة في سوق السمك المركزي لمواجهة الفيروس بتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية المتمثلة في إغلاق جميع المزادات والحراجات منعاً للتجمعات بالسوق وإغلاق المحال التجارية ومستلزمات الصيد والمطعم الرئيس والمخبز احترازاً من انتشار الفيروس.وأشارت الشمراني إلى أن الأمانة أعادت تنظيم عملية الدخول للمنتجات البحرية والسمكية بالسوق حرصاً على وصولها بكل انسيابية والعمل بآلية التوزيع المباشر عقب تنزيل المنتجات من الثلاجات مباشرة لتغذية وحدات البيع بالتجزئة داخل السوق، وتكثيف الجهود الرقابية بالكشف على جميع المنتجات البحرية والسمكية للتأكد من مدى صحتها وسلامتها لاستهلاك الآدمي .// انتهى //00:35ت م0262