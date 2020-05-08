عرعر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسنفذت وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 3280 جولة رقابية خلال شهر أبريل، على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية، بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز، أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية بالمنطقة باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين، مبيناً أن الفرق الرقابية باشرت 713 بلاغاً تم مباشرتها، وتطبيق 211 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، مؤكداً أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة كثف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وطبق الغرامات الفورية على المخالفين.وأكد الفايز أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملحوظات تُكتشف أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //00:35ت م0263