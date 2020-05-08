الباحة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسوافق معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، على فتح الدراسة بالفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي.وأوضحت الجامعة، أن قرار الموافقة على فتح الدراسة بالفصل الصيفي جاءت وفقًا لمجموعة من المعايير والضّوابط التي سيعلن عنها لاحقًا -بمشيئة الله- ، مع الأخذ بالاعتبار بجميع الجوانب الأكاديمية والإدارية ذات العلاقة، بما يتفق مع توجهاتها لتطوير العملية التعليمية ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات.// انتهى //00:36ت م0264