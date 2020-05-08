الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية اليوم، معسكرات الهمم الرقمية، وهو أحد برامجها الأكاديمية الذي يهدف إلى تمهين وتأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل من خلال معسكرات تدريبية متعددة ومكثفة ونوعية ومتخصصة، معدة وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في مجالات التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة، وربطها بمهن (وظائف) ومهارات المستقبل لإعداد جيل وقيادة شابة يواكب مستجدات العصر ومتطلباته ويتوائم مع احتياجات التنمية وسوق العمل بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ويحقق الشمولية والجودة والمرونة تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً وتنافسيتها دولياً.وترتكز معسكرات الهمم الرقمية على الاستثمار في المواهب الشابة القادرة على صناعة التغيير، وإعدادهم لصناعة الفرق في دفع عجلة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ضمان الموائمة مع احتياجات التنمية وسوق العمل، بتحديد الاحتياج الاستباقي والتفاعلي على وظائف ومهارات المستقبل بالشراكة مع القطاع العام والخاص، كما ترتكز على الاعتماد على نموذج الأكاديمية للتمهين لتطوير قدرات شبابنا الرقمية في الكفايات المهنية، المهارات الناعمة، إدارة المشاريع، والمشاريع التطبيقية الحقيقة، والإرشاد والتوجيه المهني والشهادات المهنية لخلق رحلة متكاملة تبدأ بتقييم وتقويم المهارات وتنتهي بالجاهزية الكاملة لانضمام لسوق العمل، العمل الحر، أو ريادة الأعمال التقنية.وتركز مسارات معسكرات الهمم الرقمية على المجالات التقنية الناشئة والحديثة والمتقدمة المرتبطة بمهن ومهارات المستقبل النوعية، وتتوائم مع احتياجات التنمية وسوق العمل ومنها على سبيل المثال: علم البيانات، والحوسبة السحابية، وتقنيات البلوك تيشن، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الجيل الخامس، وانترنت الأشياء، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وادارة وتطوير المنتجات الرقمية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتطوير البرمجيات والتطبيقات وجودتها وتشغيلها.ويستفيد من المعسكرات العديد من القطاعات في الجهات الحكومية والخاصة مثل: الاتصالات وتقنية المعلومات، التجارة، التعليم، الصحة، والصناعة، والخدمات، والطاقة، والمدن الذكية، النقل، والترفيه، الاعلام، والقطاع المالي، فيما يأتي إطلاقها متوائماً مع مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً بهدف تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.يشار إلى أن التسجيل ومتابعة مستجدات الأكاديمية السعودية الرقمية يتم عبر حسابها في تويتر @SdaAcademy أو عن طريق موقعها sda.edu.sa.// انتهى //00:36ت م0265