محايل 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسنقل قائد قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن معوض العتيبي، يرافقه قائد قطاع القحمة العميد محمد خواجي اليوم، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عبد العزيز بن أحمد آل ناشب الأسلمي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه والدفاع عن وطنه بمنطقة جازان.وعبّر اللواء العتيبي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم بمركز خيم التابع لمحافظة محايل عسير، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.// انتهى //00:36ت م0266