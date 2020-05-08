سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسضمن جهود أمانة منطقة الجوف بزيادة الرقعة الخضراء وتجميل شوارع وميادين مدينة سكاكا وطرقاتها شرعت في غرس أكثر من 300 ألف شتلة من الأشجار والزهور ومغطيات التربة، في خطوة تهدف لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة والاستفادة من الأشجار.وبين أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن هذه الخطوة تهدف لزراعة 1700 شجرة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "الجوف واحة خضراء " و300 ألف من شتلات الزهور المختلفة لزيادة العنصر التجميلي الطبيعي، حيث حرصت الأمانة على اختيار أشجار جميلة وتتناسب وطبيعة المنطقة وأجوائها، مثل شجرة الجكرندا لزراعتها في الطرقات الرئيسية والحدائق العامة.وأضاف الشرعان أن الأمانة تحرص على زيادة الرقعة الخضراء للتقليل من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين ،وكذلك تخفيض نسبة الضوضاء والإزعاج في المواقع الحيوية بالمنطقة، واستثمار المساحات الفارغة.وأكد أن عملية توزيع الأشجار والشتلات تكون من خلال لجنة متخصصة بالأمانة وفق آليات محددة تراعي جميع الخطط المستقبلية.// انتهى //00:37ت م0267