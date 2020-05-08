المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.// انتهى //00:37ت م0268