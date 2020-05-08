المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم، اللقاء السادس من سلسلة العمارة الإسلامية، والتي يشارك فيها الأكاديميون والمتخصصون من داخل المملكة وخارجها، وذلك عبر الاتصال المرئي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان "أنماط العمارة الاسلامية مصر كنموذج" ، قدمها أستاذ العمارة الإسلامية والترميم رئيس مركز إحياء العمارة الإسلامية الدكتور صالح لمعي من جمهورية مصر العربية، وأدار الحوار الدكتور أحمد حسين أبو الهيجاء.هذا وتستمر اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كما دعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً متابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة.// انتهى //00:50ت م0270