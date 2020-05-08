برازافيل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلن المنسق الوطني للجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الكونغو، جيلبيرت نديزيسي أن بلاده سجلت 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.وأوضح في بيان له، أن الكونغو سجلت كذلك أربع حالات شفاء جديدة، فيما ارتفع إجمالي الاصابات إلى 214 حالة مؤكدة.وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو أنغيسو، قد أعلن التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل حتى موعد 15 مايو المقبل من أجل التوقي من مزيد انتشار الفيروس، مؤكدًا أن بلاده ستدخل إثر ذلك في فترة حجر صحي مرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا.// انتهى //01:37ت م0274