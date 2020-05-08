واشنطن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتجاهل المستثمرين لبيانات الوظائف الضعيفة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 211.25 نقطة بما يعادل 0.89 % ليصل إلى 23875.89 نقطة، فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 32.77 نقطة أو 1.15 %مسجلاً 2881.19 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 125.27 نقطة أو 1.41 % إلى 8979.66 نقطة.// انتهى //01:39ت م0275