واشنطن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 25,253 إصابة مؤكدة و 2,495 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,219,066 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 73,297 حالة وفاة.// انتهى //01:55ت م0277