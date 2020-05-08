اقتصادي / أسعار النفط تتراجع إثر مخاوف حيال العرض والطلب العالمي
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
واشنطن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس
تراجعت أسعار النفط اليوم بتأثير مخاوف حيال العرض والطلب العالمي.
وهبطت العقود الآجلة " برنت " 26 سنتا بما يعادل 0.9 % ليتحدد سعر التسوية عند 29.46 دولاراً للبرميل، في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 1.8 5 ليغلق على 23.55 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان قد حققا مكاسب قوية هذا الأسبوع مع تخفيف بعض الدول، إجراءات الإغلاق الشامل نتيجة فيروس كورونا المستجد.
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