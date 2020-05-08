اجتماعي / 2000 وجبة إفطار توزعها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
البدائع 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس
وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع بالتعاون مع جمعية البدائع الخيرية 2000 وجبة إفطار استفاد منها أكثر من 2000 شخص .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الدكتور علي بن عمر السحيباني أن المبادرة تأتي ضمن مبادرة سمو أمير منطقة القصيم الذي أطلقها بعنوان " إفطارك في مكانك " ، مبيناً أن هذه المبادرة تقدم أكثر من 60,000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك .
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