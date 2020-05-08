البدائع 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسوزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع بالتعاون مع جمعية البدائع الخيرية 2000 وجبة إفطار استفاد منها أكثر من 2000 شخص .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الدكتور علي بن عمر السحيباني أن المبادرة تأتي ضمن مبادرة سمو أمير منطقة القصيم الذي أطلقها بعنوان " إفطارك في مكانك " ، مبيناً أن هذه المبادرة تقدم أكثر من 60,000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك .// انتهى //02:56ت م0285