سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسبدأ متطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف العمل في غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة دعماً لمنسوبي الغرفة, وحرصاً منهم على المشاركة في مجالات الأعمال التطوعية التي تدعمها الهيئة للتعامل مع جميع الاتصالات التي ترد من طالبي الخدمة الإسعافية.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي, أن عدد المتطوعين في فرع الهيئة بمنطقة الجوف قرابة 300 متطوع ومتطوعة في عدد من التخصصات يقدمون المشاركة في الأعمال التطوعية الصحية وغيرها، مشيرا إلى أن باب التطوع مفتوح أمام الجميع للتسجيل والمشاركة بجميع الأعمال التي تقوم بها الهيئة على منصتها التطوعية على الرابط: https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/Registration.// انتهى //03:21ت م0286