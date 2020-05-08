تونس 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في تونس وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1026 حالة إصابة و44 حالة وفاة .وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه حالات الشفاء من الفيروس بلغت 600 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الإصابات بعد إجراء 412 تحليلاً مخبرياً من مجموع 25 ألف و967 تحليلاً منذ بداية ظهور الفيروس .وأضاف البيان أن 382 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من الجهات المختصة .// انتهى //04:12ت م0288