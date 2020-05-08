أديس أبابا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسكشف المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن حصيلة الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية ارتفعت بألفين و 346 حالة خلال الـ 24 الماضية ليصل إلى 51698 حالة اليوم .وأوضح مدير المركز جون نكينجاسونغ في تصريح له اليوم أن الفيروس منتشر عبر 53 دولة إفريقية، فيما سجلت القارة 17590 حالة تعاف من المرض في مختلف أنحائها، إلى جانب ارتفاع حالات الوفاة إلى 2012 حالة وفاة.كما أشار مدير المركز إلى أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن، تليها مصر.// انتهى //04:17ت م0289