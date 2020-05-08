اسلام آباد 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسوزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان 1000 وجبة إفطار صائم في إقليم بختو تخوا ومركز البراك في كشمير ومركز الحديثي وبعض مساجد الندوة في إقليم بيشاور.ويهدف المكتب في مشروع إفطار الصائم في باكستان إلى توزيع (19626) وجبة إفطار على المحتاجين وطلاب العلم وبعض المراكز الإسلامية والمعاهد والمساجد والجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية، في العديد من الأقاليم والمناطق.وثمن المستفيدين من برنامج الندوة الدعم السخي من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا, راجين من المولى أن يجزي الداعمين بالأجر والثواب وأن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه المشاريع الإنسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.// انتهى //06:36ت م0003