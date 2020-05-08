الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية برئاستهالمملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقيةالبناء القديم للمسجد النبوي.. ثمانية عقود من العناية الملكية1793 حالة مؤكدة بكورونا... والتعافي يقارب ثمانية آلاف حالةوحدات أمنية متخصصة للحد من التجمعات وغرامات تصل إلى 100 ألف ريالتخريج الدفعة الثالثة من برنامج مسرعة أعمال مسك 500إزالة أكثر من 44 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم خلال شهرتأهيل أكثر من 438 ألف م2 من حدائق وملاعب الأطفال بالشرقيةجامعة الجوف توفر أجهزة تعقيم ذاتي في الأسواقأمانة المدينة تنفذ جسر تقاطع عمر بن الخطاب مع الدائري«الصحة» تنصح بتناول النشويات المعقدةمترو نيويورك يتوقف لأول مرة منذ قرن.. أوروبا تتحرر تدريجياً من العزلإسرائيل تعد بمواصلة عملياتها في سوريةإيران تمول «حزب الله».. وتستجدي العالماليمن بالمرتبة 168 على مستوى العالم في تصنيف حرية الصحافة35 جريمة قتل و1300 انتهاك بحق الصحفيين منذ الانقلاب الحوثي// يتبع //07:38ت م0005