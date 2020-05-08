عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية برئاسته
المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية
البناء القديم للمسجد النبوي.. ثمانية عقود من العناية الملكية
1793 حالة مؤكدة بكورونا... والتعافي يقارب ثمانية آلاف حالة
وحدات أمنية متخصصة للحد من التجمعات وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال
تخريج الدفعة الثالثة من برنامج مسرعة أعمال مسك 500
إزالة أكثر من 44 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم خلال شهر
تأهيل أكثر من 438 ألف م2 من حدائق وملاعب الأطفال بالشرقية
جامعة الجوف توفر أجهزة تعقيم ذاتي في الأسواق
أمانة المدينة تنفذ جسر تقاطع عمر بن الخطاب مع الدائري
«الصحة» تنصح بتناول النشويات المعقدة
مترو نيويورك يتوقف لأول مرة منذ قرن.. أوروبا تتحرر تدريجياً من العزل
إسرائيل تعد بمواصلة عملياتها في سورية
إيران تمول «حزب الله».. وتستجدي العالم
اليمن بالمرتبة 168 على مستوى العالم في تصنيف حرية الصحافة
35 جريمة قتل و1300 انتهاك بحق الصحفيين منذ الانقلاب الحوثي
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