طوكيو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 14ر351 نقطة أو ما يعادل 78ر1% ليصل إلى 91ر20025 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 93ر20 نقطة، أو47ر1% ، ليصل إلى 66ر1447 نقطة.// انتهى //07:46ت م0010