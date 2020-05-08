اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
طوكيو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 14ر351 نقطة أو ما يعادل 78ر1% ليصل إلى 91ر20025 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 93ر20 نقطة، أو47ر1% ، ليصل إلى 66ر1447 نقطة.
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