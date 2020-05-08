المدينة المنورة 15 رمضان 1441هـ الموافق 8 مايو 2020م واسعقدت لجنة متابعة المشروعات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اجتماعها الدوري برئاسة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري .وتم خلال الاجتماع استعراض أهم إنجازات اللجنة في تطوير آلية إعداد وتصنيف ومتابعة المشاريع عبر نظامها الإلكتروني من خلال توحيد نماذج متابعة ومسميات المشاريع وإعداد قائمة المشاريع وتصنيفها ووضع آلية لتسجيل المشاريع، إضافة إلى تفعيل وتطوير النظام الآلي للخطة التنفيذية والمشاريع بما يلبي احتياجات متابعة المشاريع والتسجيل المبدئي للمشاريع في النظام الآلي .وأكد الدكتور الخضيري على أهمية العناية والاهتمام بسرعة تنفيذ المشروعات القائمة بالمسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ، مقدمًا شكره للجميع وسائلًا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.// انتهى //08:06ت م0012