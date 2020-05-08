أبوظبي 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، من فخامة إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال مستجدات وباء كورونا على المستويين الإقليمي والدولي وآليات مواجهته والتعامل مع تداعياته في العالم، فضلاً عن إمكانات التعاون بين البلدين وتنسيق جهودهما في التصدي لهذا الوباء.وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال دعم دولة الإمارات جمهورية مالي في مجابهة وباء كورونا من منطلق توجهاتها الثابتة في التضامن مع الدول المختلفة في العالم في التعامل مع الخطر الذي يمثله هذا الوباء .وعبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بدوره عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا وتقدير فخامته للتوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات في علاقاتها وتعاملها مع مختلف الدول والتي تعلي من قيمة التضامن بين البشر في مواجهة التحديات المشتركة.// انتهى //09:34ت م0020