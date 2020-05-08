الخرطوم 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تجديد أصدقاء السودان خلال اجتماعهم أمس، في باريس دعمهم للحكومة السودانية والمساهمة بمبلغ 100 مليون يورو، على أن يتم دعم أكبر في مؤتمر برلين للمانحين الشهر المقبل.وأشارت الصحف إلى مواصلة المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط البلاد.ونشرت إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن إطلاق عملية طيور أبابيل، والتي تهدف إلى تحرير كافة التراب الليبي، وخاصة المدن التي تسيطر عليها تركيا بدعم من ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية وجه بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.وعرجت على ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي ، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات تحقق تحسينات ملموسة في حياة الناس وتقوي المؤسسات الديمقراطية في العراق.// انتهى //10:47ت م0022