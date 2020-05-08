عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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11:08ت م
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