طوكيو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم إذ تمضي دول من بينها أستراليا قدما في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل ثلاثة % إلى 30.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط واحداً بالمئة تقريبا أمس الخميس.وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8 % إلى 24.67 دولار للبرميل .// انتهى //11:15ت م0028